Лидерот на Хамас во Газа го отфрли планот на Трамп за примирје: Која ќе биде конечната одлука?

Според извори на Би-Би-Си, медијаторите стапиле во контакт со Из ал-Дин ал-Хадад, шефот на военото крило на Хамас во Газа, кој јасно ставил до знаење дека не се согласува со новиот план за примирје на САД.Ал-Хадад верува дека планот на американскиот претседател Доналд Трамп е наменет за уништување на Хамас, без оглед на тоа дали групата го прифаќа или не.Планот од 20 точки, кој Израел веќе го прифати, предвидува разоружување на Хамас и исклучување на групата од идната администрација на Газа.Иако некои политички лидери на Хамас во Катар покажуваат подготвеност да го прифатат планот со одредени прилагодувања, сепак признаваат дека нивното влијание е ограничено бидејќи немаат контрола врз заложниците.Се верува дека Хамас моментално држи 48 заложници, од кои само 20 се живи.Една од клучните пречки во рамките на Хамас е барањето на планот сите заложници да бидат предадени во првите 72 часа од прекинот на огнот, со што би се изгубил единствениот адут на групата во преговорите.И покрај уверенијата на Трамп дека Израел ќе ги почитува условите, во рамките на Хамас постои длабока недоверба кон Израел. Оваа недоверба беше дополнително засилена со обидот за атентат врз раководството на Хамас во Доха минатиот месец.Аналитичарите предупредуваат дека отфрлањето на американскиот план може да значи продлабочување на конфликтот во регионот, со сериозни последици за цивилите и стабилноста на Блискиот Исток.За потсетување, Трамп му даде на Хамас рок од три до четири дена да одговори во понеделник.

