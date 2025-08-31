Лидер на Хутите му се закани на Израел со одмазда за атентатот врз премиерот Ал-Рахави

Лидерот на Врховниот политички совет на јеменското бунтовничко движење „Ансар Алах“ (Хути), Махди ал Машат, најави жестока одмазда против Израел по убиството на премиерот на хитистичката влада, Ахмед Галеб ал Рахави.

„Се колнеме пред Алах, јеменскиот народ и семејствата на загинатите и ранетите дека ќе се одмаздиме и ќе го претвориме нашето страдање во победа. Го уверуваме драгиот јеменски народ дека нашите вооружени сили се во целосна борбена готовност“, изјави Ал Машат, објави телевизискиот канал Ал Масира.

Тој додаде дека одмаздата на поддржувачите на движењето „нема да трае долго“ и дека „мрачни денови“ ќе дојдат за Израел поради атентатот врз премиерот на Хутите.

„Им порачувам на ционистите: Нашата одмазда нема да трае вечно, а темни денови ве чекаат поради тоа што го стори вашата валкана, предавничка влада… Ќе продолжиме и ќе се соочиме со тешкотии и предизвици. Непријателскиот ентитет никогаш повеќе нема да се чувствува безбедно. Бог е со нас, а победата е наша без разлика колку време ќе трае. Цената на слободата е крв. Ние сме луѓе на жртва, непоколебливост и пркос“, рече лидерот на Хутите.

Тој ги повика сите компании што работат во Израел „да заминат пред да биде предоцна“.

Израелските сили во четвртокот го нападнаа јеменскиот главен град Сана, кој е под контрола на Хутите, за време на телевизиското обраќање на лидерот на бунтовниците Абдел Малик ал-Хути.

Според соопштението на израелската армија, еден од воените објекти на бунтовниците бил погоден.

Израелските медиуми објавија дека целите биле високи членови на „Ансар Алах“, вклучувајќи го министерот за одбрана и началникот на Генералштабот, и дека авионите извршиле повеќе од 10 напади врз објект каде што членовите на движењето се собрале за да го гледаат обраќањето на нивниот лидер.

Израел го уби самопрогласениот премиер на Хутите во воздушен напад во Јемен

