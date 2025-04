Ликовна изложба на Ана Ивановска во Истанбул

0 SHARES Сподели Твитни

Во вторник, на 15 април 2025 година во 19 часот, во галеријата на македонскиот Културно информативен центар во Истанбул, Турција, ќе биде отворена изложбата „Гумено време“ на Ана Ивановска. Оваа изложба е визуелно истражување на глобалните случувања и нивниот ефект врз личното и колективното искуство. Пандемијата, војните и тековните конфликти значајно го променија секојдневието, создавајќи неизвесност – време што се протега и истегнува, без јасен крај. Уметничките дела овозможуваат директна интеракција со гледачот, покренувајќи прашања за личните и општествени промени. Тежиштето е поставено на внатрешната трансформација и менталните состојби, ситуации и чувства кои произлегуваат од оваа нова реалност.

Со влијание од глобалните настани, фотографиите прикажуваат повторливи мотиви како маските и ракавиците кои создаваат мрежа зад која устата останува „Без здив“. Тие претставуваат визуелна изразност на стравот, безизлезноста и ограничението на слободата, како бариера за комуникација со светот. Овие дела се создадени преку истражување, експериментирање и комбинација на фотографија и други материјали. Проектот „Гумено време“, сепак, носи надеж, поттикнувајќи нè да најдеме задоволство и исполнетост преку откривање на внатрешен мир – преку љубов, поврзаност и заедништво. Тој стремеж има за цел создавање нова свест за незабележаните моменти, креирајќи нова перцепција за околината, извирајќи од човечката потреба за самоспознание и чувство на единство со универзумот.

