Лила со емотивна порака се прости од Драган Вучиќ: „Не заборавај да го поздравиш татко ми“

Крај на една ера 💔💔💔 не постои подобар начин да се одаде почит кон ликот и делото на еден човек како Драган Вучиќ. Неговиот ведар дух, непресушен оптимизам и желба за работа вечно ќе бидат запаметени од луѓето кои го познаваа. А тој , тој си го живееше животот како што тој сакаше…со песна, дружба, забава….јас знам дека истото ќе го прави и таму каде што е сега некои работи никогаш нема да се сменат. Патувај Вучко,нека ти е светол патот ,почивај во мир …и да…не заборавај да го поздравиш татко ми 🙏🙏🙏💔💔💔 Искрено сочувство до Весна и Мартин 💗