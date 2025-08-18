Лимани ја започна кампањата за Кичево со песна за „Голема Албанија“

Министерот за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, кој е кандидат на партијата Вреди за градоначалник на Општина Кичево, официјално ја започна својата кампања со митинг и средба со граѓаните. Настанот се одржа во самиот град, каде што Лимани им се обрати на присутните на македонски јазик, најавувајќи промени и развој на општината. Обраќањето до граѓаните Во своето обраќање, Лимани истакна дека неговата кандидатура има за цел да го подигне гласот на граѓаните и да обезбеди поголема почит и вреднување на Кичево и неговите жители.

„Ве уверувам дека на ова патување нашиот и вашиот глас ќе се слушне, вашето место ќе биде почитувано, а вашата вредност ќе биде признаена,“ рече Лимани пред присутните.

Контроверзно започнување Иако обраќањето беше на македонски јазик, кампањата Лимани ја започна со песна која повикува на концептот на „Голема Албанија“. Ваквиот потег предизвика реакции и дискусии во јавноста, бидејќи темата е чувствителна во македонскиот политички и општествен контекст. Настанот заврши со аплауз од поддржувачите, а на социјалните мрежи веќе кружи видео од изведбата на песната и од говорот на кандидатот.