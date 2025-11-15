Лингвистичка студија ги разоткрива новите конструкции во македонскиот јазик: Бојан Петревски со ново дело

0 SHARES Сподели Твитни

Доц. д‑р Бојан Петревски, од Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, ја издаде својата најнова книга под наслов „Секундарната предикација во македонскиот јазик: синтакса, семантика и информациска структура“ во издание на Издавачка куќа „Македонска реч“.

Во оваа студија, авторот ги истражува секундарните предикатни конструкции во македонскиот јазик: од граматичките критериуми и терминолошките паралели со слични конструкции во други јазици, до информациско-структурната димензија — односно како овие конструкции влијаат на тоа кој податок во реченицата е „нов“, а кој „познат“.

Истражувањето покажува дека синтаксичките карактеристики на овие конструкции не се само формално-граматички, туку тесно поврзани со значењето (семантика) и со информирањето на слушателот/читателот — како се претставува информацијата во говорот.

Зошто ова е важно?

Ги открива „скриените“ слоеви на македонската граматика — делови кои досега не се толку широко обработени.

Придонесува за подобро разбирање на тоа како функционира македонскиот книжевен јазик во современата употреба.

Може да биде значајна помош и за наставници, студенти и преведувачи, бидејќи ја разработува поврзаноста помеѓу структурата на реченица и комуникациската функција.

Има и потенцијал за влијание врз граматиките и учебниците по македонски јазик — особено каде што се разгледуваат конструкции кои до сега биле само спомнати „на маргина“.

Од авторот

Профилот на авторот дополнително ја потврдува сериозноста на трудот: Доцент Петревски е вработен на Филолошкиот факултет, каде предава предмети како Современ македонски јазик, Граматика на македонскиот јазик и Прагматика.

Како до книгата?

Книгата е издадена од Издавачка куќа „Македонска реч“ — значајна издавачка куќа во Скопје насочена кон филолошки и научни дела. Трудот е достапен за нарачка преку книгари и директно од издавачот.

