Лионел Меси влезе во фудбалската историја на 38 години, ситуацијата во 76-тата минута од овој натпревар ќе остане запаметена (видео)

Како во своите најдобри денови, дами и господа, Лионел Меси. Со својот Интер Мајами , аргентинскиот фудбалер стигна до четвртфиналето од МЛС шампионатот, а во триумфот против Нешвил во реваншот со резултат 4:0, го одигра натпреварот како да го играл пред четири или повеќе години…

Лионел Меси постигна два гола и додаде една асистенција, а токму тоа додавање за голот беше најзначајното, бидејќи тоа беше неговата 400-та асистенција во кариерата во официјални натпревари. Информациите од рубриката, верувале или не, се вистинити.

It had to be him. Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Меси го започна натпреварот со два гола во првото полувреме, со кои го најави текот на серијата со вкупен резултат од 2-1. Прво, шутираше од околу шеснаесет метри прецизно покрај голманот во десеттата минута, а потоа ја искористи празната мрежа по повратно додавање во 39-тата.

MESSI BRACE. Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Беше 73-та минута кога Тадео Аљенде го постигна првиот од своите два гола, а во 76-тата конечно дојде историски момент. Аљенде го искористи додавањето на Меси во шеснаесетникот, го проби голманот и ги постави конечните 4:0.

Allende finishes off Messi’s 400th career assist with a beautiful chip (via @MLS)pic.twitter.com/GMEY5JQl7Q— B/R Football (@brfootball) November 9, 2025

Во регуларниот дел од сезоната во МЛС, Меси имаше 29 гола и 19 асистенции, а на три натпревари во плејофот, тој веќе има пет гола и три асистенции за голови. Тоа е пониско ниво на фудбал во споредба со елитата, но да се направи ова на 38 години не е мала работа.

