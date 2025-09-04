Лисабон во шок по несреќата на жичницата во која загинаа 15 лица

0 SHARES Сподели Твитни

Португалија прогласи ден на жалост откако во Лисабон се урна иконска железничка жичарница, при што загинаа најмалку 15 лица, а 18 беа повредени.140-годишната жичарница „Глорија“, која е популарна кај туристите, излета од шините и се урна во зграда во близина на Авенијата Либерти околу 18:15 часот по локално време (17:15 часот по Гринич) во среда.Меѓу загинатите има и странски државјани, соопштија властите, иако идентитетот на жртвите не е потврден. Петмина од повредените се во сериозна состојба.Градоначалникот на Лисабон, Карлос Моедас, го нарече ова „трагичен ден за нашиот град“.Снимките споделени на социјалните мрежи покажаа дека згужваната жолта жичарница се превртела во калдрмата и луѓе бегаат од областа додека чад го исполнувал воздухот.Неколку патници заробени во остатоците мораа да бидат извлечени од службите за итни случаи, соопштија властите.Официјалните лица не потврдија што ја предизвикало несреќата, но извештаите на очевидци сугерираат дека системот за сопирање на жичницата со кабел откажал, предизвикувајќи таа „да се фрли“ по стрмната улица и да се удри во зграда.Сведок изјави за португалскиот телевизиски канал SIC дека жичницата, која може да превезува околу 40 лица, „удрила во зграда со брутална сила и се срушила како картонска кутија; немала сопирачки“.Не е познато колку патници имало во неа кога се случила несреќата.Португалскиот весник Observador објави дека кабел се олабавил по должината на железничката рута, предизвикувајќи таа да ја изгуби контролата и да се судри со блиската зграда.Еден сведок Observador рече дека возилото било „надвор од контрола, без сопирачки“.„Сите почнавме да бегаме затоа што мислевме дека вагонот ќе го удри оној подолу“, рече Тереза ​​д’Аво.„Но, падна од кривината и се урна во зграда“.Обвинителството, полицијата и одделот за истрага на сообраќајни несреќи во Лисабон започнаа истрага.Операторот за јавен превоз во градот, „Карис“, изјави дека ги почитувал „сите протоколи за одржување“. Привремено одржување беше спроведено минатата година и беа извршени редовни месечни и неделни проверки, се вели во соопштението.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Компанијата „многу жали за тоа што се случи“ и отвори сопствена истрага.Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, им упати сочувство на семејствата на жртвите, додека претседателот на Шпанија, Марсело Ребело де Соуза, и премиерот Педро Санчез, исто така, испратија сочувство.Санчез рече дека е „згрозен од ужасната несреќа“.Жичницата е вид железнички систем што овозможува патување по стрмни падини.Двата вагони на жичницата „Глорија“ се напојуваат со електрични мотори. Тие се прикачени на спротивните краеви на транспортен кабел, што значи дека додека едниот се движи надолу, неговата тежина го крева другиот, овозможувајќи им истовремено да се искачуваат и спуштаат.Светложолтата жичница „Глорија“ е една од најпознатите туристички атракции во Лисабон. Бил отворен во 1885 година и електрифициран три децении подоцна.Историските возила се клучен дел од град толку ридест како Лисабон. Тие се вивнуваат по многу од калдрмисаните улици.Оној што се урна патува околу 275 метри (900 стапки) од плоштадот Рестаурадорес во центарот на Лисабон, до Баиро Алто – или висока населба – за само три минути.

O descarrilamento do Elevador da Glória, que ocorreu esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, terá provocado mortos e dezenas de feridos. As imagens apresentadas pelo 24Horas mostram a confusão que se instalou logo após o acidente, numa via que é de passagem obrigatória para… pic.twitter.com/ekIBLBsNIj— 24Horas (@24horaspt) September 3, 2025

