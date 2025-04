0 SHARES Сподели Твитни

Вкусна фантазија! Подготовката е брза и едноставна, а резултатот е извонредно задоволство! За претстојните велигденски празници испробајте ги овие лесни лиснати ролнички со колбаси. За само половина час, ќе добиете јадење што сигурно ќе ги воодушеви вашите гости. Потребни ви се само неколку основни состојки и многу љубов за да започне празничното уживање! Овој рецепт инспириран од Агриа е идеален за секоја прилика.

Состојки и подготовка: Колбасите поделете ги на парчиња долги 3 см. Наросете брашно на работната површина, а потоа лиснатото тесто развлечете го до дебелина од 5 мм. Исечете го на девет правоаголни парчиња. Половината од секое парче пресечете ја три пати, како што е прикажано на видеото. На другата половина нанесете сенф или кечап по вкус и ставете колбас. Преклопете ги, а подолгите рабови притиснете ги со виљушка. Погледнете го видеото за дополнителни инструкции.

Редете ги ролничките на тава со хартија за печење. Изматете јајце и премачкајте ги. Наросете сусам и печете ги во претходно загреана рерна на 250 степени околу 18-20 минути. Сервирајте ги со кечап или сос по избор. Врвно искуство!

