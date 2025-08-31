Листа на најмирни земји во светот, каде се рангира Северна Македонија?

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот тинк-тенк, Институтот за економија и мир, го објави овогодинешниот Глобален индекс на мир (GPI).Станува збор за рангирање на 163 земји, кое е направено врз основа на податоци за состојбата на мирот во секоја од 163-те земји, за нивната економија и за тоа како (не) се развиваат мирните општества.Беше утврдено дека оваа година падот на овој индекс продолжи на глобално ниво.Причината за ова е што големите конфликти се на највисоко ниво од крајот на Втората светска војна.Покрај тоа, како што беше забележано, сè повеќе држави се милитаризираат поради зголемените геополитички тензии, распаѓањето на традиционалните сојузи и растечката економска несигурност, објавува Телеграфи, цитиран од Газета Експрес.„Моментално има 59 активни конфликти, најмногу од Втората светска војна и три повеќе од минатата година. Решавањето на конфликтите е на најниско ниво во последните 50 години. Бројот на конфликти што завршиле со јасна победа се намалил од 49% во 1970-тите на 9% во втората деценија од 21 век. Покрај тоа, бројот на конфликти што завршиле со мировни договори бил 23% во 1970-тите, додека во втората деценија од 21 век бил 4%“, покажа Институтот за економија и мир со седиште во Сиднеј.Беше забележано дека конфликтите стануваат сè поинтернационализирани, што го отежнува нивното решавање.Поточно, 78 земји се вклучени во конфликти надвор од нивните граници.Сето ова резултираше со влошување на глобалното ниво на мир за околу 0,36%, што е 13-ти пад на нивото на мир во последните 17 години.Според GPI, Исланд е сè уште најмирната земја во светот – рангирана е на првото место од 2008 година.Меѓу првите десет земји се и Ирска, Нов Зеланд, Австрија, Швајцарија, Сингапур, Португалија, Данска, Словенија и Финска.Македонија е на 51-во место, едно место пред Албанија, која е рангирана на 52-ро место.Русија е на дното на листата, на 163-то место. Ова е прв пат да биде именувана за најмалку мирна земја во светот во овој извештај.

