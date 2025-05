Литературна вечер со Наташа Сарџоска во Тирана

0 SHARES Сподели Твитни

Во македонскиот Културно информативен центар во Тирана, вчера вечерта се одржа литературна вечер посветена на поетесата, преведувачка, есеистка, професорка и антрополог Наташа Сарџоска. Наташа, чијашто работа е преведена на над 25 јазици, вклучувајќи го и албанскиот, го помести блесокот на македонското литературно творештво со својата презентација преку интервју и разговори со присутните. Ова го соопшти Амбасадата на РСМ. На присутните им се обрати вршителот на должноста амбасадор Љуфтим Спахиу, додека интервјуто го водеше директорката на КИЦ Тирана, Ема Попивода. Наташа прочита делови од своите поетски творби на македонски јазик, а емоциите на публиката значително се засилија кога познатата уметница Наташа Бега прочита преводи од нејзината поезија на албански јазик. Амбасадата и КИЦ Тирана изразија намера да продолжат со активности насочени кон промоција на убавината на македонскиот јазик и културните вредности.

