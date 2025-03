0 SHARES Сподели Твитни

СВР Тетово поднесе кривична пријава против А.М.(26) од Скопје, бидејќи постојат сериозни сомневања за извршено кривично дело „измама“. На 25 мај 2024 година, жител на Тетово воспоставил контакт со осомничениот преку социјална мрежа, каде што се договориле за купување на работна машина. Средствата за оваа трансакција му ги префрлил на банкарска сметка на едно лице, за кое осомничениот изјавил дека е неговата сопруга. По уплатата, оштетениот не успеал повторно да го контактира осомничениот.

The post Лице соочено со финансиски тешкотии и проблеми со машината appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: