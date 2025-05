Личноста која ѝ значи најмногу.

0 SHARES Сподели Твитни

Минатата година пејачката Јелена Карлеуша беше поврзана со атрактивниот кошаркар Никола Јовановиќ. Иако многумина претпоставуваа дека тоа е само маркетиншка стратегија, изгледа дека нивната врска сè уште трае. На нејзиниот нов Инстаграм профил, кој неодамна беше создаден, Јелена е следена од само 20 луѓе, меѓу кои се наоѓа и името на овој успешен спортист.

Во рок од пет дена, профилот на пејачката го достигна бројот од над еден милион следбеници, иако во кругот на блиски контакти се нејзините ќерки Атина и Ника, таткото Драган и нејзините најблиски соработници. Многумина се запрашаа зошто токму овој млад спортист се наоѓа на така ексклузивната листа на следачи.

Јелена Карлеуша отворено ги изрази своите симпатии кон Јовановиќ, со кој беше поврзувана во последно време. Таа призна дека Никола е привлечен млад човек и дека ѝ се допаѓа, но нема илузии за љубовни врски: „Има некој во мојот живот, но сè си има свое време… Душко и јас не сме заедно како маж и жена повеќе од пет години, и би било нереално да очекувам никој да не се интересира за мене. Не тврдам дека сум заљубена, но сум исполнета. Најважно е да бидеме среќни со себе. Тоа е најдоброто решение за сите женски прашања; блеснете за себе, а не за некој од страна“, изјави неодамна Карлеуша.

