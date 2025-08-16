Лишен од слобода 19-годишник во Тетово поради предизвикување пожар

0 SHARES Сподели Твитни

Полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода С.М.(19) од Скопје, со привремено место на живеење во Тетово, кој бил затекнат додека палел кабли со што предизвикал пожар кај железничкиот надвозник на ул.„Маршал Тито” во Тетово, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Со интервенција од Тетовската противпожарна единица, како што посочуваат од МВР, пожарот бил изгаснат, а С.М. е задржан во полициска станица и по документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок.

