Лопетеги го доби првото засилување во Вулверхемптон (ФОТО)

Матеус Куња ќе го засили премиерлигашот од 1 јануари 2023 година. Тој доаѓа на позајмица од Атлетико Мадрид, а откупната клаузула во неговиот договор изнесува 50 милиони евра.

Куња игра како централен напаѓач, па ќе се обиде да ја поправи својата голгетерска форма бидејќи сезонава не се прослави во Ла Лига.

Julen Lopetegui’s first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️