Лорен Санчез (55) ги покажа брадавиците во НАЈВУЛГАРНИОТ ФУСТАН ДОСЕГА и сите се прашуваат дали ЦУКЕРБЕРГ OСТАНА ЖИВ: Тие повторно се сретнаа по инаугурацијата, а нејзиното деколте е уште ПОБОМБАСТИЧНО

Беше забава за паметење, а фустанот што Лорен Санчез го носеше пред неколку дена на забавата по повод 70-тиот роденден на Крис Џенер нема да им се одземе од памет на многумина. Гламурозната прослава беше организирана во вилата на Џеф Безос во Беверли Хилс, па поранешната ТВ водителка на некој начин беше домаќинка на вечерта, заедно со славеникот.

Лорен Санчез (55) обожава провокативна облека. Не ѝ е проблем да се појави во Белата куќа со огромно деколте; голотијата е друго име за нејзиниот стил на облекување, но овој пат отиде чекор понатаму – кон уште попредизвикувачки моден стил.

На гала вечерта, таа носеше проѕирен фустан кој изгледаше како да сте завиткале малку ткаенина околу телото и да сте ја врзале околу вратот. Беше повеќе од очигледно дека не носеше градник, а долниот дел од тоалетот беше доста провокативен. Подебелиот материјал, а се чини дека е црн алишта, го омекна ова скандалозно модно прашање.

Лорен Санчез се придружи на голема група познати личности кои парадираат со голи гради. Тој не сака да ја изгуби трката со новите модни трендови кои всушност се продолжение на модата од пред неколку децении. А во модата, речиси ништо не е автоматски погодок или промашување. Секој моден правец има посветла и потемна страна.

Вистинска вештина е да се носат провокативни фустани, а да не се изгледа вулгарно, како што за жал се однесуваат многу јавни личности, невести со стил и решени да шокираат што е можно повеќе со својата голотија.

Џеф Безос се држеше до себе. Не остави впечаток дека е изненаден од модните изведби на неговата сопруга, но веќе беше навикнат на нејзиниот стил, па дури и го промени својот начин на облекување покрај нејзиниот. На 61 година, тој ја следи модата повеќе од кога било досега.

А модата што ја следи Лорен Санчез е таква што им покажуваш на сите околу тебе што треба да остане скриено.

На роденденската забава на Крис Џенер, беше присутен и Марк Закерберг, кој воодушевено го гледаше деколтето на Лорен Санчез на инаугурацијата на Доналд Трамп на 20 јануари во Вашингтон.

Фотографијата од неговиот хипнотизиран изглед предизвика бум на интернет, но потоа неговата сопруга Присила Чан, која го придружуваше на гала забавата на Крис Џенер, не беше покрај него. Можеби овој пат не требаше да покаже ентузијазам за сексапилноста на Лорен Санчез. Но, едно е сигурно – предизвикот не беше лесен.

