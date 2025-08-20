Лоша вест за многу Македонци: Банкротираше Лајонес, неизвесна е судбината и на Лајконет – се огласи и Зоран Витанов

MyWorld, кешбек платформата која се спои со Лајонес и стана најпозната како нејзин наследник е во стечај. Со тоа, неизвесна е судбината и на Лајконет, фирмата за мрежен маркетинг чиј единствен клиент е myWorld, објави порталот Фактор.мк.

Банкротирана е фирмата „мајВорлд Интернешнл АГ“, која е сопственик и на фирмата „мајВорлд Македонија“. Управител на македонската мајВорлд е Радован Витошевиќ, кој до скоро беше и оперативен директор на „мајВорлд Интернешнл АГ“. Фактор се обиде да го контактира Витошевиќ, но тој не одговори на нашите повици.

Од Фактор побарале став и од Зоран Витанов, долгогодишен претставник и акционер во „Лајконет Аустриа ГмбХ“ која е сопственик и на „Лајконет Македонија“, а чија иднина сега е во прашање поради стечајот. Тој вели дека не може да зборува во името на „мајВорлд“, но ја потврдил информацијата за стечајот.

„Да, има активен стечај, меѓутоа myWorld. Јас не сум релевантен да зборувам за myWorld. Лајконет е маркетинг агенција која што е регистрирана само со една единствена намена – да има ексклузивно право по принцип на мрежен маркетинг да ја промовира myWorld. Но, се уште си функционира кешбекот. Бидејќи Лајконет има само еден клиент, а кој сега е под стечај, автоматски Лајконет престанува да функционира додека има активен стечај“, рече Витанов за Фактор.

Ианку фирмата „мајВорлд Македонија“ низ годините бележела раст на приходите, но големи осцилации во расходите. Во 2022 година, имале приходи од 2.46 милиони евра и расходи од 2,36 милиони евра, по што останала добивка од 66 илјади евра. Приходите во 2023 година биле безмалку 2,85 милиони евра, а расходите 2,56 милиони евра и оствариле трипати поголема добивка претходната година, односно 197 илјади евра. Лани, фирмата била со приходи од 3,06 милиони евра. Имале расходи од 2,98 милиони, а добивката била 45 илјади евра. Во неа, според последните достапни информации, има осуммина вработени. И покрај стечајот на фирмата сопственик, македонската компанија се уште функционира.

Сопственик на главните фирми на мајВорлд и Лајконет е Австриецот Хуберт Фрајдл, чие богатство е проценето на 500 милиони долари