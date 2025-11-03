Лудиот Макс на Источниот фронт: Новиот руски оклоп изгледа како од постапокалиптичен филм (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се појавија нови снимки на кои се гледаат руски тенкови опремени со необичен систем за заштита познат како оклоп „бодлив еж“ или „во стилот на еж“.

Оваа модификација претставува најнова фаза во еволуцијата на импровизираната одбрана од беспилотни летала што руската армија сè повеќе ја користи на украинскиот фронт.

За разлика од претходните верзии, кои имаа пократки метални шилци и едноставна мрежеста конструкција, новите модели на тенкови, особено T-80BVM и T-72B3M, сега имаат масивни, издолжени метални конструкции што потсетуваат на еж.

Овие оклопи го покриваат речиси целиот труп и купола на возилото, создавајќи густа мрежа од шипки, метални прачки и челични кабли кои формираат непробојна заштитна „кафезна структура“.

За разлика од претходните импровизации, куполите сега можат да ротираат речиси без ограничувања, додека дополнителните камери поставени на надворешните делови од возилото ја компензираат намалената видливост на екипажот. Вградените системи за електронско блокирање (EW) дополнително ги зголемуваат шансите на тенкот за преживување при напади со беспилотни летала.

Оклопниот „кафез“ функционира така што предизвикува ракетите на беспилотните летала да детонираат предвреме пред да го погодат главниот оклоп на тенкот. Металните кабли и мрежи во некои случаи успеваат физички да ги заробат или онеспособат роторите на беспилотните летала FPV.

Тенковите заштитени на овој начин можат да издржат повеќе последователни напади од беспилотни летала, што драстично ги зголемува шансите на екипажот да преживее напад.

