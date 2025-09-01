„Лудиот монах“ му го отвори патот на Ленин: Кралското семејство јадеше од неговите раце, а неговите развратни ноќи ја тресеа Русија (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Убиството на Григориј Распутин, озлогласениот „луд монах“ од Русија, поттикнува легенди и теории на заговор повеќе од еден век. Неговата смрт не беше само скандал, туку и детонатор што дополнително ја дестабилизираше веќе кревката империја на Романови.Заговорниците – група руски благородници – решиле да го отстранат на 30 декември 1916 година, во подрумот на Мојката палата, луксузниот дом на принцот Феликс Јусупов, еден од најбогатите луѓе во Русија и сопруга на Ирина, единствената биолошка внука на царот Николај II. Неколку дена подоцна, осакатеното тело на Распутин било пронајдено во реката Нева.Подемот на селанец на царскиот дворРаспутин е роден во 1869 година во селото Покровское на реката Тура во Сибир. Неговиот живот на почетокот не ветувал ништо посебно – бил обичен селанец, познат по бељата и конфликтите со локалните власти. На 18-годишна возраст се оженил со селанката Прасковја Дубровина, со која имал седум деца, но само три – Марија, Дмитриј и Варвара – доживеале полнолетство.Во 1892 година, Распутин отишол во манастир, барајќи духовно просветлување. Иако никогаш не бил ракоположен, неговиот аскетски изглед, религиозната страст и силната харизма брзо го издвоиле меѓу таканаречените „скитнички свети луѓе“. За разлика од повеќето од нив, тој не се откажал од своето семејство – а подоцна ги преселил своите ќерки во Петроград, каде што живееле со него.Неговиот углед како чудотворец го одведе до руското православно свештенство, а потоа и до царскиот пар. Николај II напиша во октомври 1906 година:„Пред неколку дена, кај мене дојде еден селанец од Тоболската област. Григориј Распутин, кој ми ја донесе и сопругата на Свети Симеон. Тој остави неверојатно силен впечаток и кај Нејзиното Височество и кај мене, толку многу што нашиот разговор, наместо пет минути, траеше повеќе од еден час.“Александра Фјодоровна била оптоварена со болеста на нејзиниот син Алексеј, наследникот на престолот, кој страдал од хемофилија. Распучин пеел со своите молитви и совети за да го смири царот, а уште повеќе – да всади вера кај мајката дека нејзиниот син ќе преживее . Поради ова, тој стекнал речиси митски статус во царскиот двор.„Лудиот монах“ и контроверзностаИако се претставувал како свет човек, Распутин водел развратен живот надвор од дворот – бил познат по своето пијанство и афери со бројни жени, од проститутки до аристократки. Неговата сопруга Прасковја никогаш не протестирала, коментирајќи: „Има доволно за сите“.Печатот, ослободен од цензура по 1905 година, ги разгоре скандалите. Низ Европа кружеа гласини – од тоа дека Распутин имал интимна врска со царицата, до тврдења дека бил германски шпион кој сакал да ја уништи руската армија. Најбизарното обвинение беше дека се обидел да предизвика епидемија на колера во Петроград користејќи отровни јаболка од Канада.За време на Првата светска војна, неговото политичко влијание дополнително се зголемило : додека Николај одел на фронтот, Александра ефикасно владеела со империјата – и речиси слепо ги слушала советите на Распутин. Ова го предизвикало гневот на аристократијата и народот, кои го сметале „светиот човек“ за олицетворение на корупцијата.Заговор и убиствоФеликс Јусупов, расипнички аристократ, опишан од ќерката на царицата како „мрзлив денди“, пронашол можност да се претстави како спасител на Русија. Тој се здружил со великиот војвода Дмитриј и други благородници за да го отстранат Распутин и да ја спасат империјата.Најпознатата верзија за убиството доаѓа од мемоарите на Јусупов (1928). Тој тврди дека го намамил Распучин во палатата под изговор да се сретне со Ирина, која воопшто не била таму. Му послужил колачи и вино отруено со цијанид, но „монахот“ не покажал знаци на труење.Во паника, Јусупов го зел пиштолот на Дмитриј и го застрелал, но Распутин наводно не умрел. Според таа верзија , дури по неколку куршуми и фрлање во Нева, тој конечно подлегнал – иако имало гласини дека се удавил бидејќи белите дробови му биле полни со вода.Оваа верзија наскоро стана дел од популарната култура – од филмови до познатата диско песна „Распутин“ од Бони М.Фјодор Достоевски, Браќата Карамазови„Свет човек е оној кој ја зема твојата душа и твојата волја и ги прави свои. Кога го избираш својот свет човек, се откажуваш од твојата волја. Му ја даваш во целосно покорување, во целосно одрекување.“ Сепак, вистината е веројатно помалку сензационална. Обдукцијата покажа дека немало траги од отров или давење – Распучин бил убиен со истрел во главата од блиску. Неговата ќерка Марија, која подоцна емигрирала и работела како кротител на лавови во циркус, тврдела дека Јусупов ја измислил приказната за „ѓаволска издржливост“ за да се прикаже како херој.Реакцијата на јавноста и последицитеРеакциите на убиството беа поделени. Аристократијата славеше и јавно аплаудираше за Јусупов и неговите соучесници . Селаните, сепак, го оплакуваа Распутин, гледајќи во него првиот „обичен човек“ кој дошол кај самиот цар – и кој бил убиен од богатите.На крајот, заговорот не го дал посакуваниот ефект. Царот и царицата продолжиле како и претходно, и само три месеци подоцна, во март 1917 година, Николај II бил принуден да абдицира. Со ова завршило 300-годишното владеење на Романови. Следната година, болшевиците брутално го погубиле целото царско семејство.За револуционерите, Распутин стана симбол на распадот на царскиот режим. Неговата смрт беше последен обид на аристократијата да ја задржи власта, но без успех. Водачот на Привремената влада, Александар Керенски, подоцна изјави:„Без Распутин, немаше да има Ленин.“

