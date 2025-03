0 SHARES Сподели Твитни

Каталонските медиуми јавуваат дека Барселона има амбиции следното лето да го доведе на „Камп Ноу“ играчот на Ливерпул, Луис Дијаз. И покрај тоа што Ливерпул не планира да го продаде Дијаз, играчот изразил желба да се пресели во Шпанија за да ја промени околината. Оваа сезона Дијаз игра извонредно, но разговорите за нов договор со Ливерпул не се одвиваат како што треба поради интересот на Барселона. Колумбискиот фудбалер има силен мотив да стане дел од Барселона, клуб кој подолго време го гледа како важна фигура за нивната екипа.

The post Луис Дијаз го напушта Ливерпул? appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: