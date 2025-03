Луис Хамилтон за предизвиците на трката во Мелбурн

0 SHARES Сподели Твитни

Седумкратниот светски шампион Луис Хамилтон одржа анализа на својата дебитантска трка со Ферари во Австралија, при што стартуваше од осмата позиција и заврши десетти. Пред последниот силен дожд дури и накратко беше лидер на колоната. – Во петокот направив значителен напредок. Главната цел ми беше да си ја зголемам самодовербата. Кога првично влегов во болидот, особено при брзите кривини, немав доверба и состојбата беше навистина тешка. Меѓутоа, во саботата почна постепено да се подобрува ситуацијата, чувствувајќи повеќе самоувереност. Кога стигнавме до неделната трка, отидовме на почетна позиција, како да почнуваме одново со Ферари. Го поголемиот дел од трката се соочував со недостаток на самодоверба, истакна Хамилтон. Автомобилот беше предизвик за возење поради поставките, но овој викенд ме научи на многу нешта и ме поттикна да донесам важни заклучоци. – За следната трка мораме да направиме одредени измени и ќе гледаме какви промени ќе донесат. На дождот често бев на ивицата на несреќа, истакна Хамилтон од „скудерија“.

