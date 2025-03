Луис Хамилтон со најдобро време на спринтот во Кина

0 SHARES Сподели Твитни

Формула 1 возачот Луис Хамилтон ја забележа својата прва победа како дел од тимот на Ферари, кога седумкратниот светски првак триумфираше на спринт трката во Кина. На убедлив начин, Хамилтон водеше од самиот старт на трката и ја обезбеди победата. Оскар Пјастри во Мекларен се пласираше на втората позиција, додека четирикратниот актуелен шампион Макс Ферстапен во Ред Бул го заокружи подиумот со третото место. Во првите десет исто така завршија и: Расел, Леклер, Цунода, Антонели, Норис, Строл и Алонсо.

