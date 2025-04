Луис Хамилтон: Фановите на Ферари и нивната перцепција

0 SHARES Сподели Твитни

Седумкратниот светски шампион Луис Хамилтон имаше јасен одговор кога го прашаа што му е потребно да се приспособи побрзо на болидот на Ферари. Овој британски возач се приклучи на тимот на „црните коњи“ на почетокот на годината, откако помина 12 сезони во Мерцедес. Многумина предвидуваа дека оваа промена ќе го оживее Хамилтон по тешките три години во Бракли. Сепак, резултатите не ги исполнија тие очекувања, а освен победата во спринтот во Кина, настапите на шампионот беа разочарувачки од почетокот на сезоната. Неговото најдобро постигнување во трките беше петтото место на Гран При во Бахреин. Денес ќе стартува од седмата позиција во Џеда, додека неговиот тимски колега Шарл Леклер ќе стартува од четвртата позиција.

– Не е крај на светот, но има доста време кое не можам да го најдам – изјави Хамилтон. – Губам две десетинки во последниот сектор, три во првиот и една во средниот. Не сум доволно добар. Меѓутоа, ќе продолжам да се трудам. Не е лесно, но морам да дишам длабоко. Свесен сум дека навивачите не се задоволни. Верувам дека и тимот не е среќен. И јас не сум задоволен со моите резултати. Но, сето тоа што можам сега е да верувам во себе, да останам позитивен и да продолжам да работам. Тоа е она што се обидувам да го правам – додаде тој.

