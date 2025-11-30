Лукаревска алармира: Цените растат, „мој ДДВ“ доцни – неизвесноста станува единствена извесност

Поранешната директорка на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, преку објава на социјалните мрежи реагира на економските и енергетските состојби во земјата. Таа наведува дека неделата, која со закон е неработен ден, има тенденција повторно да стане работен, додека цените на основните прехранбени производи континуирано растат.

Лукаревска потсетува дека за прв пат од 2019 година враќањето на средства преку „Мој ДДВ“ не е извршено во законскиот рок. Дополнително, најавен е раст на цената на парното, како и ново поскапување на струјата за домаќинствата. Според неа, значително се зголемува и цената за полагање возачки испит – околу 30%.

„Единствено извесно е неизвесноста“, пишува Лукаревска, додавајќи дека овие промени не се последица на светска пандемија или глобална економска криза, туку на домашните политики.