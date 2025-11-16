Лукаревска: Нема развој, нема реформи, нема повисоки плати, со сегашната влада има само долгови

0 SHARES Сподели Твитни

Пратеничката на СДСМ, Сања Љукаревска, за време на комисиската расправа, го оцени предложениот буџет како недоследен, нереален и директно штетен за економијата и граѓаните.

Таа нагласи дека буџетот не содржи никаква политика за зголемување на платите, ниту мерки за справување со растечката сиромаштија.

„Цените растат, граѓаните имаат повеќе долгови, додека нивните приходи остануваат исти. Наместо да живеат подобро, тие сè уште плаќаат повеќе. Владата нема стратегија за зголемување на приходите, ниту инструменти за ограничување на инфлацијата, која продолжува да биде висока. Нема развој, нема реформи, нема повисоки плати, нема мерки за сиромаштија – има само долгови, кратења и непродуктивно трошење. Ова е буџет само на хартија, без капацитет да донесе подобар живот“, изјави таа.

Љукаревска нагласи дека буџетот предложен од Владата не е развоен, иако како таков е претставен во јавноста.

„Само 9% од вкупните расходи се предвидени за капитални инвестиции, додека цели 91% одат за редовни, непродуктивни расходи. Додека намалувањето на капиталните расходи за 7 милијарди денари покажува дека оваа влада нема капацитет за развој ниту намера да инвестира во иднина“, рече Љукаревска.

Таа предупреди дека Владата крати пари токму во секторите каде што инвестициите се најпотребни: – во животната средина, каде што има намалување од 14,1%, што е опасно во услови на загадување на воздухот и недостаток на инфраструктура за отпадни води; – во правда, каде што намалувањето достигнува 48,9% во програмата за владеење на правото, спротивно на препораките на ЕУ; – во енергетиката, каде што не се спроведени потребните реформи; – во образованието и науката, каде што има сериозни намалувања, додека училиштата немаат учебници ниту потребни ресурси.

Лукаревска нагласи дека Владата планира да преземе нов долг во вредност од 1,7 милијарди евра, од кои: – 950 милиони евра преку еврообврзници, – 350 милиони евра од странски извори, – 400 милиони евра од домашниот пазар.

The post Лукаревска: Нема развој, нема реформи, нема повисоки плати, со сегашната влада има само долгови appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: