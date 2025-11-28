Лукашенко: Американскиот мировен план за Украина е составен набрзина

Мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп беше изготвен набрзина, изјави белорускиот претседател Александар Лукашенко.

Тој, исто така, му се обрати на Владимир Зеленски по повод настанот.

– Сакам веднаш да кажам – и се надевам дека тимот на Трамп нема да се навреди – тој беше изготвен набрзина. Не сакам да кажам дека беше изготвен набрзина, но беше изготвен набрзина. Мора да се презентира во разбирлива форма. Сè мора да се разработи до последниот метар, километар, до последниот детал“, рече Лукашенко.

Како што истакна, во среда разговарал за мировниот план на САД за Украина со својот руски колега Владимир Путин. Според него, Путин му презентирал две верзии на планот.

„Владимир Владимирович ми ја презентираше првата верзија и втората верзија, која беше поделена на делови“, рече белорускиот претседател.

Тој верува дека нема победници во украинскиот конфликт, а ако ги има, тоа нема да биде Европската Унија.

„Мора да ја завршиме оваа војна. Се плашам дека нема да има победници во оваа војна: тоа е катастрофа. Знаете зошто, ако нема. Но, ако има победник, тоа нема да биде Европската Унија ако Америка ги напушти“, рече тој.

Тој му се обрати на шефот на киевскиот режим, Володимир Зеленски.

„Ако сакате да ја задржите Украина во нејзините сегашни граници, мора да преговарате, а не да ги торпедирате преговорите“, рече Лукашенко.