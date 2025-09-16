Белорусија нема никаква врска со беспилотните летала што летаат кон Полска или Литванија, изјави белорускиот претседател Александар Лукашенко, пренесе државната новинска агенција Белта. „Белорусија не се стреми да освои никого, но е способна да одбие секој агресор“, нагласи Лукашенко на церемонијата на доделување државни награди.

Граѓани на Белорусија и Украина приведени во Полска Претходно, полската полиција за Спутник изјави дека граѓани на Украина и Белорусија се приведени во врска со дронот што летал над резиденциите на полскиот претседател и премиер.

„По проверката на нивните документи и утврдувањето на нивниот идентитет, се покажа дека станува збор за 21-годишен украински државјанин и 17-годишен белоруски државјанин“, соопшти полицијата. Еден ден претходно, полскиот претседател Доналд Туск изјави дека дронот е неутрализиран и дека двајца белоруски државјани се приведени.

Полскиот премиер Доналд Туск претходно тврдеше дека над Полска биле соборени „опасни“ беспилотни летала, нарекувајќи ги „руски“, но не даде никакви докази. Рускиот вршител на должноста амбасадор Андреј Ордас изјави за „Спутник“ дека Полска не доставила докази за наводното руско потекло на беспилотните летала соборени над земјата. Прес-секретарот на рускиот претседател, Дмитриј Песков, изјави дека не е запознаен со никакви барања за контакти од полското раководство до Кремљ. Тој исто така истакна дека раководството на ЕУ и НАТО секојдневно ја обвинува Русија за провокации, без да се обидува да даде аргументи.

Началникот на Генералштабот – прв заменик-министер за одбрана на Белорусија, генерал-мајор Павел Муравејко, извести дека Белорусија преку ноќ ги известила Полска и Литванија за беспилотните летала што се приближуваат кон нивните граници, а Варшава го предупредила Минск за беспилотните летала од територијата на Украина. Тој исто така истакна дека белоруската воздушна одбрана постојано ги следи беспилотните летала ноќе што залутале поради влијанието на системите за електронско војување, а некои од „изгубените“ беспилотни летала биле уништени од силите за воздушна одбрана на небото над републиката.

Во четврток, Марија Захарова, портпаролка на руското Министерство за надворешни работи, коментирајќи ја ситуацијата со остатоците од беспилотните летала во Полска, изјави дека Варшава може да побара појаснување, за тоа постојат комуникациски канали. Руското Министерство за одбрана соопшти дека за време на интензивниот напад врз претпријатијата на украинскиот воено-индустриски комплекс во ноќта на 10 септември, не биле планирани цели за уништување на полска територија. Одделот изрази подготвеност да одржи консултации со полските колеги во врска со беспилотните летала што наводно ја преминале границата.