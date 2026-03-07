Лукашенко интензивно се обидува да му се допадне на „Трамп“ и да ги укине санкциите: Почна да ги исполнува барањата на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Белорусија помилува уште 18 затвореници како дел од неодамнешните напори за подобрување на односите со Соединетите Американски Држави.

Во декрет издаден во четврток, претседателот Александар Лукашенко помилува 18 лица, вклучувајќи 15 осудени по обвинение за екстремизам, што е широко користено во политички мотивирани судења во Белорусија. Во соопштение објавено на интернет, властите наведоа дека меѓу помилуваните има вкупно 11 жени.

Ова е најновото во серијата ослободување на затвореници охрабрени од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Лукашенко, кој во голема мера беше избегнуван од Западот по неговата спорна победа на изборите во 2020 година, што предизвика масовни протести и брутално осудување од страна на властите, во последните години се обидува да ги поправи односите со Вашингтон, вклучително и со ослободување на затвореници.

Откако двајцата лидери разговараа по телефон во август, Лукашенко ослободи 123 затвореници, меѓу кои и добитникот на Нобелова награда за мир, Алеш Бјаљацки, и истакнати опозициски личности, Марија Колесникова и Виктар Бабарик. Како одговор на тоа, САД ги укинаа санкциите врз белоруското производство на поташа и националната авиокомпанија „Белавија“.

Помилуваните оваа недела го зголемија вкупниот број на ослободени лица на повеќе од 140. Специјалниот претставник на САД за Белорусија, Џон Коул, го поздрави потегот во четврток на X Network, нарекувајќи го „уште еден значаен чекор во односите меѓу САД и Белорусија, бидејќи претседателот Трамп ми зададе задача да ги изведам сите политички затвореници“.

Во меѓувреме, според податоците од белоруската организација за човекови права „Вијасна“, вкупно 1.140 политички затвореници остануваат зад решетки.

Активистите за човекови права постојано предупредуваат дека репресијата во Белорусија продолжува и покрај ослободувањето, бидејќи се апсат и осудуваат нови луѓе. Адвокатот од Вијасна, Павел Сапелка, ја спореди оваа практика со „вртечка врата“.

Во четврток, суд во белоруската престолнина Минск осуди истакната новинарка и нејзината ќерка по обвинение за екстремизам поради нивната работа за агенција за анкети што властите ја прогласија за екстремистичка организација. Судот ги осуди Цина Палинска (51) и Мархарита Рабиновиќ (23) на по две години затвор.

Порано оваа недела, познатиот белоруски музичар и поет Алех Хаменка беше осуден на три години затвор и висока парична казна по обвинение за екстремистички активности поврзани со неговата соработка со забранета радио станица. Хаменка беше уапсен во јуни по претрес на неговиот дом и помина повеќе од половина година зад решетки.

Исто така оваа недела, белоруските власти го прогласија здружението на писатели ПЕН Белорусија, кое има повеќе од 100 членови, за екстремистичка организација.

Директорката на ПЕН Белорусија, Татјана Њадбај, во телефонски разговор со Асошиејтед прес изјави дека оваа одлука е „ужасна“, бидејќи „ги става во опасност писателите што останаа во Белорусија“.

Членови на ПЕН Белорусија се Светлана Алексиевич, добитничка на Нобеловата награда за литература во 2015 година, и Бјаљацки, која ја доби Нобеловата награда за мир во 2022 година. Алексиевич ја напушти Белорусија по протестите во 2020 година, додека Бјаљацки помина повеќе од пет години во затвор под обвиненија кои се сметаат за политички мотивирани.

