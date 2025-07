Лукашенко му го сврти грбот на Путин!? Белоруски хеликоптер собори руски дрон што се движеше кон Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Белоруски хеликоптер собори руски дрон што леташе кон Украина.Белорускиот хеликоптер Ми-24 собори руски дрон „Гербер“ кој леташе кон Украина, објави агенцијата Интерфакс-Украина, повикувајќи се на украински разузнавачки извори.– Во сабота, на 12 јули, хеликоптерот Ми-24 на Воздушно-одбранбените сили на Република Белорусија го нападна и уништи рускиот офанзивен дрон „Гербер“ кој леташе кон Украина. Во тој момент, во белорускиот воздушен простор имало најмалку три руски дронови – изјави изворот.Хеликоптер на белоруските сили за воздушна одбрана, за време на контролата на воздушниот простор, пријавил откривање и уништување на јуришен дрон, пренесува Танјуг.

A Belarusian Mi-24 helicopter reportedly shot down a Russian Gerbera strike drone on July 12 as it flew toward Ukraine. The drone’s wreckage fell in Belarus’ Homyel region, according to local media. pic.twitter.com/Or4T3RFB2f— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Остатоците од соборениот дрон паднале на територијата на регионот Гомел, изјави изворот.



