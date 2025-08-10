Лукашенко објави вест што никој не ја очекуваше

0 SHARES Сподели Твитни

Белорускиот претседател, Александар Лукашенко, изјави во интервју за списанието „Тајм“ дека не планира да се кандидира за уште еден мандат.Лукашенко, близок сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, ја води Белорусија повеќе од три децении и беше реизбран во јануари за седми петгодишен мандат.70-годишниот Лукашенко нагласи дека не планира да се кандидира за реизбор, иако додаде дека американскиот претседател Доналд Трамп изгледа пристојно на речиси 80 години.Тој верува дека неговиот наследник не треба ништо да прекинува, туку треба да продолжи да ја развива земјата за да избегне каков било револуционерен распад.Тој ги отфрли долгогодишните шпекулации дека го подготвува својот син Николај да го замени.„Не, тој не е наследник. Знаев дека ќе го прашате тоа. Не, не, не. Прашајте го самиот“, беше јасен Лукашенко.

Пронајдете не на следниве мрежи: