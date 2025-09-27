Лукашенко: Путин има предлог за прекин на војната, Трамп се согласува: Или тоа или остануваат без Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Белорускиот претседател Александар Лукашенко по денешната средба со неговиот руски колега Владимир Путин изјави дека рускиот лидер ќе објави „многу добар предлог“ за прекин на војната во Украина, за кој рече дека во голема мера го поддржуваат САД.Лукашенко, кој помина повеќе од пет часа на состанок со Путин во Москва, не откри што вклучува предлогот, но додаде дека му бил презентиран на американскиот претседател Доналд Трамп, кој се сретна со Путин минатиот месец во Алјаска. „Претседателот Путин и јас разговаравме за него, но јас нема да зборувам за тоа. Самиот претседател ќе каже“, рече Лукашенко, близок сојузник на Путин.„Ова е добар предлог за Украина, предлози што Доналд Трамп ги слушна во Алјаска, меѓу другите места, а потоа ги однесе во Вашингтон на разгледување и дискусија. Многу добар предлог“, му рече Лукашенко на рускиот телевизиски новинар Павел Зарубин.„Ако Украинците не ги прифатат предлозите, ќе ја изгубат Украина“„Доколку Украинците не ги прифатат овие предлози, ќе биде како што беше на почетокот на специјалната воена операција“, додаде тој, користејќи го терминот што го користи Москва за да ја опише нејзината инвазија на Украина. ,,Ќе биде уште полошо, ќе ја изгубат Украина“, додаде тој.Русија претходно инсистираше на услови што Украина ги отфрла како еднакви на предавање, вклучувајќи отстапување на дополнителна територија, напуштање на амбициите на Украина за членство во НАТО и ограничување на големината на вооружените сили на Украина.Лукашенко зборуваше три дена откако Трамп неочекувано изјави дека Украина е способна да ја врати целата територија што ја изгуби, речиси една петтина од земјата, и дека треба веднаш да дејствува бидејќи руската економија е во големи проблеми.Лукашенко сака да седне на маса со Путин и ЗеленскиКремљ ги отфрли коментарите, припишувајќи ги на фактот дека Трамп се сретнал со украинскиот претседател Володимир Зеленски кратко пред да ги даде и бил под влијание на неговиот став за конфликтот.Зеленски рече дека Путин само се преправа дека преговара, но всушност не е навистина заинтересиран за мир. „За да избегне губење на цела Украина, Зеленски мора не само да преговара, туку и да се согласи на поволни услови, услови во голема мера одобрени од Американците“, рече Лукашенко.Тој, исто така, предложи тој, Путин и Зеленски, како лидери на трите словенски држави, да седнат на маса и да постигнат договор. Украина вели дека сака средба меѓу Зеленски и Путин, но Русија вели дека тоа е можно само ако украинскиот лидер се согласи да дојде во Москва.

