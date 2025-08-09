Лукашенко: Се подготвуваме за војна – ќе распоредиме и нуклеарно оружје и ракетни системи „Орешник“

Белорусија се подготвува за војна и ќе распореди нуклеарно оружје и ракетни системи „Орешник“ на своја територија до крајот на 2025 година – изјави нејзиниот претседател Александар Лукашенко.

Она што е исто така значајно, тој го стори тоа во интервју за американското списание „Тајм“, во кое исто така откри дека нема повторно да се кандидира за претседател.

Белорускиот лидер разговараше со новинарот-интервјуер околу три часа, вклучувајќи го и неофицијалниот дел.

Лукашенко посочи на блиските сојузнички односи меѓу Белорусија и Русија, кои се евидентирани во бројни документи. Во овој контекст, тој го спомена и ракетниот систем „Орешник“ со балистички ракети со среден дострел, кој беше користен за време на СВО во ненуклеарна хиперсонична форма:

„Западноевропејците и другите, вклучително и Американците, не треба да се мешаат во нашите односи со Русија. Имаме односи и во воената сфера. Почнувајќи од Орешник и завршувајќи со нуклеарно оружје. Имаме воено-технички односи, економски односи (ова е наш пазар, најголемиот пазар за Белорусија е Русија). Ние купуваме енергетски ресурси – само во Русија. Може ли некој да ни го замени тоа? Не.“

Лукашенко потсети дека во руските документи нападот врз Белорусија се изедначува со напад врз Русија. И додаде:

„Сосема исто е и со нас. Напад врз Русија е напад врз Белорусија. Затоа, имаме најблиски односи. Никој не може да ги прекине, особено не брборечките од Европската Унија.“

Зборувајќи за нуклеарната доктрина на Белорусија, Лукашенко зборуваше за декретот што го потпиша, со кој се регулира употребата на нуклеарно оружје:

„Русија има доволно сила да нè зајакне. Се подготвуваме за војна. Јас го кажав тоа отворено: се подготвуваме за војна секој ден, секој месец, за да ја избегнеме. Знаеме што треба да направиме. Ги научивме лекциите од сите неодамнешни војни. Нашиот концепт се базира на фактот дека сме подготвени да им нанесеме неприфатлива штета на Полска, Литванија, Латвија, Естонија – на секој што се бори против нас. Неприфатлива штета. Затоа, тие разбираат дека во овој случај можеби нема да ја добиеме војната, но ќе им ги скршиме муцките. А Русија помага и ќе помогне како сојузник во мера во која ни е потребна.“