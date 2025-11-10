Лукашенко: Ќе ги заробиме камионите на Литванците ако не ја отворат границата

Белорускиот претседател Александар Лукашенко во понеделник се закани дека ќе заплени повеќе од 1.000 литвански камиони кои беа заглавени во неговата земја откако беше затворена границата.

Одлуката на Литванија која е земја членка на НАТО и ЕУ, дојде по повторените упади на метеоролошки балони што се користат за шверц на цигари што го нарушија воздушниот сообраќај на таа земја, објави „Еуроњуз“.

Литванија затвори два гранични премини на 29 октомври, а границата ќе остане затворена барем до крајот на ноември. Лукашенко го нарече потегот „луда измама“ и дел од „хибридна војна“ против Белорусија, велејќи дека Вилнус треба сам да се бори против шверцот.

Според него, до 1.200 литвански камиони се заглавени во Белорусија поради затворената граница, а властите би можеле да ги запленат доколку Литванија наскоро не ги отвори премините.

„Доколку не го сторат ова во следните неколку дена, ќе донесеме одлука во согласност со нашите закони. Дополнително, ќе вклучува и конфискација на возилата“, рече Лукашенко. Тој додаде дека камионите се преместени на платени паркинзи.

Тие не можат само така да талкаат по патиштата – 1.100 или 1.200 големи камиони“, рече тој.

Белоруските власти одбија да отворат хуманитарен коридор за евакуација на камиони, инсистирајќи на целосно отворање на границата. Во меѓувреме, ситуацијата на терен станува сè потензична.

Тензиите доаѓаат во време на зголемена тензија во Европа, која е во состојба на висока готовност откако упадите со беспилотни летала во воздушниот простор на НАТО достигнаа невидени размери од септември.