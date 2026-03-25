Лука Дончиќ ја ангажираше „кралицата на разводите“: Таа е најпозната во светот во својата работа, а ги разведе Деп и Херд

Ѕвездата на Лос Анџелес Лејкерс, Лука Дончиќ, ја ангажираше Лаура Васер, една од најпознатите адвокати за развод во светот, да му помогне во правната битка со неговата поранешна свршеница.

Според американските медиуми, судските записи во округот Лос Анџелес покажуваат дека суперѕвездата на Лејкерси неодамна ја ангажираше Лора Васер, која стекна репутација на вешта личност во помагањето на познати личности со развод, што ѝ го донесе прекарот „Кралица на разводот“.

Некои од претходните клиенти на Васер се Ким Кардашијан, Бритни Спирс, Рајан Рејнолдс, Анџелина Џоли и Џенифер Гарнер.

Покрај тоа, таа го застапуваше Џони Деп за време на неговиот развод од Амбер Херд во 2016 година, а неодамна му помогна на Пост Малоун да обезбеди правна победа во спорот за старателство над децата со неговата поранешна свршеница.

Васер се приклучи на тимот на Дончиќ неколку дена откако Анамарија Голтес поднесе барање за издршка на дете против 27-годишниот НБА играч во Лос Анџелес претходно овој месец.

Една од првите задачи на моќниот адвокат беше да се обиде да го отфрли случајот на Голтес. Копија од барањето за поништување и/или отфрлање на барањето за издршка на дете, поднесено во петок, покажува дека Васер тврдел дека случајот треба да се отфрли од повеќе причини.

Васер истакна дека ниту една од вклучените страни (Дончиќ, Голтес или нивните две деца) не е жител на Калифорнија. Таа, исто така, истакна дека Дончиќ поднел тужба за семејно право во Словенија во февруари за да ја реши ситуацијата и изјави дека „Словенија е соодветниот форум за решавање на овој спор“.

Во предлогот, исто така, се наведува дека верува оти „петицијата на Голтес за Калифорнија е јасен обид да се побара судска наредба и да се искористат дарежливите износи за издршка на деца по кои Калифорнија е добро позната“.

„Во исто време, Анамарија ги задржала децата од Лука, што го принудило да поднесе тужба во Словенија во февруари 2026 година. Словенечкото барање се однесува и на старателството над децата и на издршката. Лука постојано ѝ плаќал издршка и дополнителна издршка на Анамарија во Словенија“, додаде Васер.

Се очекува судијата да одлучи по барањето на Васер на рочиштето закажано за мај.

