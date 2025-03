Лука Модриќ: Високо мислење за квалитетите на Килијан Мбапе

0 SHARES Сподели Твитни

Лука Модриќ, легендата на Реал Мадрид, изрази огромна почит кон неговиот соиграч Килијан Мбапе, а истовремено предвидува дека Мбапе повеќепати ќе ја освои Златната топка. Вечерва ги очекува интересен дуел во четвртфиналето на Лигата на нации. „Тој има извонреден талент, еден од највпечатливите што сум ги сретнал. Прекрасно е да го гледаш. Нека продолжи да прави она што најдобро го знае и да го води Реал Мадрид кон нови титули. Верувам дека во иднина ќе биде постојан фаворит за добивање на многу Златни топки“, рече импресионираниот играч за врска.

