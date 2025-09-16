Луксембург ќе ја признае Палестина

Луксембург планира да ја признае палестинската држава следната недела на маргините на Генералното собрание на ОН во Њујорк. Министерот за надворешни работи на Луксембург, Ксавиер Бетел, кој пристигна денес на состанокот на ЕУ во Брисел, ги потврди изјавите на премиерот Лук Фриден дадени во понеделник по состанокот зад затворени врати со членовите на Комитетот за надворешни работи.

Бетел и Фриден ги критикуваа и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и палестинската организација Хамас, обвинувајќи ги дека се противат на решението за две држави.

Сепак, „убедени сме дека решението за две држави може да донесе одржлив мир во регионот“, нагласи Фриден.

„Ова нема да се случи преку ноќ“, но постои движење кое покажува дека ова решение „сè уште е релевантно“, рече премиерот на Луксембург. „Поради оваа причина, владата на Луксембург има намера да им се придружи на оние кои ќе ја признаат државата Палестина (…) следната недела“, заклучи тој.

По Франција и Саудиска Арабија, кои го составија соодветниот текст, многу земји ја објавија својата намера да ја признаат државата Палестина следната недела на маргините на Генералното собрание на ОН.

Процесот се смета за средство за вршење дополнителен притисок врз Израел за прекин на војната во Газа.

Оваа „Њујоршка декларација“, која веќе е поддржана од мнозинството земји членки на ОН, исто така повикува на „крај на војната во Газа“ и „праведно, мирно и одржливо решавање на израелско-палестинскиот конфликт, врз основа на ефикасно спроведување на решението за две држави“.

Декларацијата е отфрлена и од Израел и од САД.