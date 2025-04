Луксузно забавно искуство во домот

0 SHARES Сподели Твитни

Најсовремената технологија на екрани од Samsung, позната како MicroLED, нуди бескрајна длабочина, прекрасни бои и неверојатна осветленост – сето вградено во минималистички, но смел дизајн кој претставува совршен израз на луксузен стил во домот. Со извонреден квалитет на сликата, 89″, 101″, 110″ и 114″ 4K екрани кои речиси неприметно се вклопуваат во вашиот ѕид, MicroLED создава извонредно 4K искуство кое ги урнува сите претходни ограничувања на домашната забава. Овој телевизор е создаден за оние кои го ценат најдоброто и живеат над просечниот стандард. Тоа не е само телевизор – тоа е вистинско уметничко дело, дизајнирано да биде централна точка во вашиот дом.

Специјално создаден за секој клиент, Samsung MicroLED TV е за оние кои бараат нешто што одразува висок стил и префинет вкус. Секој телевизор е уникатно изработен според прецизните потреби на купувачот, совршено да се вклопи во најлуксузните домови. Процесот на изработка трае околу три месеци, гарантирајќи дека секој MicroLED TV е оптимално дизајниран за вашиот простор и личен стил. Како дел од ексклузивната услуга, додека чекате да се испорача MicroLED TV, Samsung ви нуди бесплатен 98’’ Crystal UHD TV, кој обезбедува врвно забавно искуство.

Откако MicroLED TV ќе пристигне, тим од Samsung професионалци ќе се погрижи за неговото инсталирање, калибрирање и фино подесување, обезбедувајќи сеопфатна услуга и совршено оптимизирање на телевизорот. Ова уметничко дело не е само телевизор, туку израз на стил, иновација и високи перформанси. Со неговите само-светлечки пиксели, целосно е отстранета потребата од традиционалните позадински светла и филтри за бои, што резултира со побогати и поизразени бои кои покриваат целосно DCI и Adobe RGB спектарот, обезбедувајќи прекрасна јасност на секоја слика. Без разлика дали гледате филм, спорт или визуелна уметност, MicroLED TV нуди незаменливо искуство кое ги надминува сите очекувања.

Телевизорот е опремен со Micro AI Processor, кој во реално време ги оптимизира 4K HDR содржините, претставувајќи ги сцените со живописни и реалистични бои. Интелигентните можности за адаптирање заедно со Q-Symphony аудио технологията создаваат неверојатно звучно доживување кое автоматски се прилагодува на вашето движење во просторијата.

Луксузот е идејно траен со вклучената Multi View функција која овозможува истовремено гледање на до четири различни содржини на еден екран. Со Art Store, вашиот телевизор може да се трансформира во уметничка галерија, прикажувајќи избрана колекција од уметнички дела кои внесуваат инспирација во домот. Благодарение на долготрјниот животен век на неорганските материјали, MicroLED телевизорот има животен век до 100.000 часа, што значи дека оваа инвестиција ќе трае со децении.

The post Луксузно забавно искуство во домот appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: