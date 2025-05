Лутите непријатели лице в лице за првпат по три години: Дали Истанбул ќе стане место на историски мир (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Делегациите на Русија и Украина започнаа состанок во Истанбул, што претставува прв директен контакт меѓу завојуваните страни по повеќе од три години. Средбата се одржува во палатата Долмабахче на брегот на Босфорот, а домаќин и посредник во разговорите е турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан.Ова е првпат претставници на Москва и Киев да се сретнат лице в лице од март 2022 година, кога последен пат беа одржани мировни преговори во првите недели од руската инвазија на Украина. Иако претседателите Владимир Путин и Володимир Зеленски не се присутни, самиот факт што делегациите се во иста просторија се смета за важен дипломатски чекор напред.Украинската страна ја предводи министерот за одбрана Рустем Умеров, додека руската делегација ја предводи советникот на Путин, Владимир Медински. Почетокот на состанокот беше околу еден час подоцна од претходно најавено.Русија тврди дека ги гледа овие разговори како продолжение на претходните преговори од 2022 година, кога Украина беше под силен притисок по почетната фаза од инвазијата. Во тоа време, руските барања вклучуваа драстично намалување на украинските вооружени сили, што Киев го сметаше за неприфатливо во тоа време.

Direct Russia-Ukraine talks under the initiative of President of the Russian Federation are underway with the participation of the Turkish Side at their initial stage https://t.co/Rtgcpwly3m— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 16, 2025

Денес, со речиси една петтина од украинската територија под руска контрола, Москва сè уште инсистира на отстапување на територија, повлекување на Украина од членството во НАТО и нејзина неутралност. Украина ги отфрла овие барања како предавање и бара безбедносни гаранции од клучните светски сили, првенствено од Соединетите Американски Држави.Сè уште не е познато дали овие преговори ќе резултираат со конкретен напредок, но фактот дека непријателските страни повторно седнаа на иста маса предизвикува претпазлив оптимизам кај дел од меѓународната заедница.

