Луѓето во најсреќните врски редовно зборуваат за овие работи

0 SHARES Сподели Твитни

Успешните и среќни врски се градат не само врз основа на големи одлуки и планови, туку и врз основа на секојдневни разговори. Експертите нагласуваат дека редовното споделување мисли и чувства им помага на партнерите да останат емоционално поврзани и да развијат подлабока доверба. Токму овие мали, но постојани навики ги разликуваат среќните парови од оние кои постепено се оддалечуваат.Мали успеси и разочарувањаПсихотерапевтот Ричард Дробник објаснува дека најсреќните парови редовно зборуваат за тоа како се чувствувале тој ден, за малите победи, но и за фрустрациите. Не е секогаш важна содржината на разговорот, туку намерата – споделување и поврзување. Дробник нагласува дека токму таквите секојдневни размени градат доверба и одржуваат емоционална блискост, пишува YourTango.Нивниот денТерапевтката Глорија Брејм советува среќните парови секогаш да го нагласуваат она што тие и нивниот партнер го доживеале во текот на денот. Без разлика дали станува збор за нешто возбудливо, стресно или важно, разговорот за тоа им помага да останат во склад. Брејм истакнува дека дневната „емоционална проверка“ гради силна интимност и ја зајакнува врската на долг рок.Нивните чувстваСемејниот и брачен советник Никола Бир истакнува дека партнерите најмногу се поврзуваат кога ги споделуваат своите чувства, а не само своите мисли. Бир го наведува примерот на сопруг кој успеал да го обнови својот брак по разделбата токму со тоа што научил да ги изразува сопствените емоции. Таа ја нагласува важноста на емоционалната валидација – способноста да ги препознаете и прифатите чувствата на вашиот партнер, дури и кога не се согласувате со нив.Затоа, редовните разговори за секојдневните искуства и чувства, како што истакнуваат експертите, се клучни за одржување на блискоста и долгорочната среќа во врската.

Пронајдете не на следниве мрежи: