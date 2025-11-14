Луѓето гледаат и не веруваат: Кучето има необичен пријател, видеото го запали ТикТок (ВИДЕО)

Домашните миленици често нè изненадуваат со своите необични пријателства, а едно од нив е дружењето помеѓу златен ретривер и змија.
Шестгодишен ретривер по име Лила стана неразделен со својата необична цимерка – тримесечен кралски питон по име Попи.
Иако Попи го поминува поголемиот дел од денот во својот стаклен дом, нејзината сопственичка Лорен ѝ дозволува да се „дружи“ со нејзината кучешка сестра секој ден.
@laurenalyses I can’t with her #ballpython #goldenretriever #goldensoftiktok #snakesoftiktok #sisters ♬ come into my arms cover – kaylagc._
Во видеото што Лорен го објави кон крајот на октомври, можете да видите колку нежна и заштитничка е Лила кон змијата, толку многу што двете станаа вистински хит на социјалните мрежи.
Лорен вели дека срцето ѝ е полно кога гледа колку добро се разбираат двете, а особено е задоволна што коментарите на луѓето се позитивни. Таа сака да покаже дека змиите можат да бидат мирни и послушни животни, а не страшни суштества какви што многу луѓе мислат дека се.
@laurenalyses the little sister she never knew she needed #goldenretriever #snakesoftiktok #goldensoftiktok #reptiles #ballpython ♬ original sound – Vids – Aesira
Двете миленици често лежат заедно на креветот или каучот, а на крајот се свиткуваат една до друга. Попи обично ползи под Лила, но понекогаш се гушка и по нејзиното крзно.
Лила не се однесува љубопитно кон Попи, повеќе е како целосно да ѝ верува. Кога ја вадам од терариумот, тие секогаш се поздравуваат со лесен допир на муцките и продолжуваат да се гушкаат. Лила е исклучително внимателна, никогаш не прави ненадејни движења или случајно не ја повредува – рече сопственичката.