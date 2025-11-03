Луѓето кои имаат проблеми со срцето не треба да ги комбинираат двата вида пијалоци

0 SHARES Сподели Твитни

Советите за здравјето на срцето честопати се сведуваат на тоа што јадеме, но кардиолозите предупредуваат дека тоа треба да важи и за тоа што пиеме. „Вашата исхрана, вклучувајќи ги и пијалоците што ги консумирате, игра голема улога во многу фактори на ризик за срцеви заболувања“, вели кардиологот д-р Ченг-Хан Чен за Parade.

Тој додава дека внимателното избирање на пијалоците може значително да придонесе за здравјето на срцето.

Кардиолозите предупредуваат дека мешањето алкохол и енергетски пијалоци е особено опасно, особено за луѓе со срцеви проблеми.

„Алкохолот и енергетските пијалоци – особено кога се мешаат – се меѓу најголемите стресори за срцето“, вели кардиологот д-р Патрик Ки.

Д-р Леонард Пјанко, исто така кардиолог, објаснува дека алкохолот ги опушта крвните садови, но потоа срцето мора да пумпа посилно, што може да го зголеми крвниот притисок и да го оптовари срцевиот мускул.

Кардиологот д-р Јосеф Амириан додава дека алкохолот предизвикува и дехидратација, електролитни нарушувања и нарушувања на спиењето, а прекумерното пиење може да предизвика „синдром на празнично срце“, што го зголемува ризикот од мозочен удар.

Редовното консумирање енергетски пијалоци може да го зголеми ризикот од срцев удар со текот на времето

Според д-р Чен, енергетските пијалоци содржат високи нивоа на стимуланси како кофеин, гуарана и таурин, а честопати и многу шеќер, што го зголемува крвниот притисок и срцевиот ритам. Д-р Амиријан забележува дека кога ефектите на кофеинот ќе исчезнат, телото ослободува кортизол и адреналин, што може да предизвика срцеви палпитации, треперење и анксиозност.

Д-р Чен предупредува дека редовното консумирање енергетски пијалоци со текот на времето може да го зголеми ризикот од срцев удар, мозочен удар, па дури и ненадејна смрт, особено кај луѓе кои веќе имаат проблеми со срцето.

Кардиолозите советуваат наместо енергетски пијалоци и алкохол, да избереме едноставни начини за зголемување на енергијата и смирување. Д-р Ки препорачува вода, зелен или црн чај, кратка прошетка и квалитетен сон како „најдобар природен енергетски пијалок“.

За релаксација, тој препорачува билни чаеви, медитација, јога, музика или дружење без алкохол. Доколку некое лице се чувствува уморно, вознемирено или има проблеми со срцето, д-р Амиријан нагласува дека е важно да разговара со лекар, кој може да помогне во пронаоѓањето побезбедни начини за справување со стресот и одржување на здравјето на срцето.

The post Луѓето кои имаат проблеми со срцето не треба да ги комбинираат двата вида пијалоци appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: