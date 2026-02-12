0 SHARES Сподели Твитни

Најдобриот појадок што дава енергија и ситост е комбинација од јајца и авокадо.

Првиот оброк во денот може да одлучи како ќе се чувствуваме до пладне. Пецивата и житарките со шеќер брзо го зголемуваат шеќерот во крвта, но исто толку брзо доаѓа и пад на енергијата, раздразливоста и недостатокот на фокус. Затоа сè повеќе експерти ја претпочитаат оваа комбинација.

Комбинацијата од јајца и авокадо обезбедува квалитетни протеини и здрави масти кои помагаат во стабилизирање на нивото на гликоза во крвта.

Јајцата се богати со холин и витамини од групата Б , важни за мозокот и нервниот систем, додека авокадото содржи мононезаситени масти и калиум кои придонесуваат за подобра регулација на стресот и крвниот притисок. Резултатот е подолга ситост, помала потреба за грицки и појасна концентрација.

Голема грешка е да се потпирате на брзи јаглехидрати наутро, бидејќи тие го започнуваат циклусот на глад и замор. Исто така, исфрлањето на жолчката значи губење на важните хранливи материи што се наоѓаат во неа.

Најдобар избор за појадок се варени или поширани јајца со свежо авокадо, со додавање на зачини како куркума или бибер. Подобро е да се пие кафе по појадокот, за да се избегне нервоза и ненадеен стресен одговор на телото.

Промената на утринската рутина може значително да влијае на вашите нивоа на енергија и чувство на смиреност во текот на денот – особено кога го заменувате тестото со хранливи масти и протеини.

The post Луѓето кои јадат ваков појадок се најздрави: ќе ве држи сити со часови, а е и вистинска енергетска бомба appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: