Луѓето масовно го напуштаат Дубаи поради високите трошоци за живот

0 SHARES Сподели Твитни

Дубаи, олицетворение на луксузот, со години е омилена дестинација за британските иселеници. Сепак, растечките трошоци за домување, сè поскапото образование и здравствена заштита и притисокот за одржување на наметнатиот луксуз доведоа до масовен егзодус на Британците од градот.Сè поголем број иселеници одлучуваат да се вратат во својата татковина, а популарната фраза „Хабиби, не доаѓај во Дубаи“ што потекнува од социјалните медиуми станува реалност дури и офлајн.Рос Ирвин, финансиски директор на осигурителната компанија „Вилијам Расел“, специјализирана за емигранти, изјави за „Дејли меил“ дека Дубаи почнува да ја губи својата привлечност.„Со години, Дубаи е бисер меѓу дестинациите за британските иселеници – нудејќи плати ослободени од данок, сончево време преку целата година и жив начин на живот. Сепак, најновите извештаи покажуваат дека овој сјај полека бледнее. Трошоците за живот се зголемија, кириите достигнуваат рекордни максимуми, а образованието и здравствената заштита стануваат сè поскапи. Секојдневните трошоци, од храна до слободно време, се значително повисоки од порано. Во исто време, пазарот на труд станува исклучително конкурентен како што градот созрева и се соочува со последиците од сопствениот успех во привлекувањето на глобални таленти“, рече Ирвин.Чарли Морган се преселил во Обединетите Арапски Емирати во 2023 година од деловни причини. Тој го ценел Дубаи поради промоцијата на здрав начин на живот и строгите закони за алкохол, но по две години решил да замине бидејќи негативностите на градот ги надминувале позитивните, и покрај тоа што заработил 30 милиони фунти.„Проблемот со Дубаи е што сите планираат да заминат. Тоа е град на ротирачки врати – луѓето доаѓаат и си одат“, рече Морган, додавајќи дека правилата за плати ослободени од данок во ОАЕ не се секогаш јасни.Една корисничка на TikToker рече дека била принудена да го напушти Дубаи поради високите трошоци за живот, додека Британецот Ајдан Дојл, кој се преселил пред три години, забележал значителни промени во градот и зголемен притисок да биде во чекор со луксузот на своите соседи.Елби Хеншо (23) од Лондон се преселила во Дубаи на почетокот на годината со надеж за подобар живот. Сепак, таа признава дека ѝ недостигаат британската култура и пабовите и дека ѝ е тешко да се вклопи во раскошниот животен стил прикажан на социјалните мрежи, бидејќи трошоците се екстремно високи. За да си го дозволи животот во Дубаи, таа сега работи шест дена во неделата. @bellaxabroad How much do you think is needed to live in Dubai? #finance #dubailifestyle #costofliving #costoflivingdubai #costoflivingindubai #lifeindubai #movetodubai #movingtodubai #howtomovetodubai #movetodubaiwithme #movingtodubaialone #dubailife🇦🇪🇦🇪 #moneydubai #financedubai ♬ Pop beat BGM / long version(1283324) – nightbird_bgm Покрај тоа, сè поголем број иселеници се обидуваат да профитираат од пазарот на недвижности во Дубаи, што дополнително ги зголемува цените на становите и кириите. Дубаи моментално е 15-ти најскап град за живеење во светот и најскап во регионот на Блискиот Исток, благодарение на зголемувањето на цените на недвижностите за 21 процент. Цените се повисоки отколку во градови како Тел Авив, Мајами, Чикаго, Париз и Берлин, иако Лондон го престигна.

Пронајдете не на следниве мрежи: