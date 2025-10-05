Луѓето родени овој месец живеат најдолго: Во нивните гени е запишано да живеат до многу старост

0 SHARES Сподели Твитни

Научните истражувања покажуваат дека луѓето родени во септември и октомври имаат поголеми шанси да го доживеат својот 85-ти роденден и понатаму.

Причината, објаснуваат експертите, лежи во поволните услови за време на бременоста и раното детство – повеќе сончева светлина, посилна исхрана на мајката и помал ризик од инфекции.

Секако, генетиката и начинот на живот сè уште играат клучна улога, но месецот во кој сме родени може да биде дополнителен бонус.

Ако сте родени на есен, можеби веќе имате мал поттик за подолг живот, додека другите можат да компензираат со здрави навики и активен начин на живот. Науката само што открива како малите фактори од детството можат да ја обликуваат нашата иднина.

