Луѓето родени под овие два хороскопски знака најтешко се справуваат со критики

Критиката е дел од секојдневниот живот. На работа, во семејството или меѓу пријателите, често наидуваме на коментари кои ги посочуваат нашите грешки или работи што би можеле да ги направиме подобро. Додека некои луѓе ги прифаќаат ваквите забелешки мирно и се обидуваат да учат од нив, на други им е тешко да ја прифатат критиката и ја сфаќаат многу лично.

Астрологијата сугерира дека одредени хороскопски знаци се особено чувствителни на коментарите од другите. Критиките често предизвикуваат силни емоции кај нив бидејќи имаат силно чувство на гордост, потреба за признание или високи очекувања од себе. Како резултат на тоа, негативните забелешки можат да се задржат во нивните умови многу подолго од другите.

Лав

Лавовите се познати по нивната силна самодоверба и потреба за признание. Тие обожаваат кога нивните напори се забележуваат и ценети, а пофалбите честопати им даваат дополнителна мотивација. Затоа критиката може силно да ја погоди нивната гордост.

Кога некој ја доведува во прашање неговата работа или одлуки, Лавовите понекогаш го сфаќаат тоа како личен напад. Во такви моменти, тие можат да реагираат дефанзивно или да се обидат да објаснат зошто мислат дека постапиле правилно. Иако однадвор може да изгледаат самоуверено, критиките честопати ги погодуваат длабоко и се паметат долго време.

Рак

Раковите се многу емотивни и чувствителни на мислењата на луѓето за кои се грижат. Кога добиваат критики, тие честопати ги гледаат не само како коментар за одредена ситуација, туку како проценка на сопствената вредност.

Поради мојата емотивна природа, можам долго време да размислувам за зборовите на другите луѓе и да се прашувам дали тие разочарале некого. Дури и кога критиката е добронамерна, Раковите понекогаш ја гледаат како знак дека не се доволно добри. Токму затоа им треба повеќе време да ги прифатат таквите коментари и да ги гледаат посмирено.

