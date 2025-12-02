„Луѓе мои, добив сметка од американската болница“: Андреја го заболело грлото, отишол на лекар, а потоа следел шок! Цената е неверојатна

0 SHARES Сподели Твитни

Андреј, млад човек од Хрватска, доживеал вистински шок кога, пет месеци по рутинскиот преглед кај американски специјалист за операциона сала, добил сметка од 2.500 долари (околу 2.313 евра). Ситуацијата се случила додека бил на летната програма „Work and Travel“ во Америка, а Андреј сè снимал на својот TikTok профил.

„Луѓе, добив сметка од американска болница, пет месеци откако го направив прегледот таму. Знаете ли колку е сметката? 2.500 долари! Кога го видов тоа… 2.500 долари за преглед на грло !“ призна Андреј.

Осигурувањето го покрива, но сметките продолжуваат да доаѓаат

Андреј објасни дека непосредно пред прегледот проверил дали е покриен со осигурување.

„Двапати пред прегледот прашав дали треба да платам нешто. Не ми дозволија да одам на преглед сè додека не го проверија осигурувањето. Кога видоа дека е покриено , ме прегледаа. И уште двапати прашав – дали сте сигурни дека осигурувањето го покрива тоа?“

Сепак, сметката пристигна по пет месеци. За среќа , осигурувањето покриваше околу 2.000 долари , но Андреј сега ги должи преостанатите 500 долари .

„А сега што да правам ? Дали да платам или не? Се плашам дека ако не платам и повторно одам во Америка, можеби некаде ќе биде напишано дека сум во долг. Нема шанси да платам толку многу!“, се загрижува Андреј.

Зошто прегледот чинеше 2.500 долари?

Причината зошто прегледот на Андреј кај специјалист за нос и грло во Соединетите Американски Држави „се искачи“ на дури 2.500 долари всушност лежи во начинот на кој функционира американскиот здравствен систем – еден од најскапите во светот.

Во Америка , секоја болница и секој лекар самостојно ги одредуваат цените , па дури и најобичниот преглед може да заврши со многу висока сметка. Покрај тоа, болниците често наплаќаат дополнителни ставки, таканаречени „такси за објектот “, т.е. такси за користење на просторот, опремата или дури и самиот преглед во установата.

Во случајот на Андреј, иако мислел дека докторот само „ му го гледа грлото “, тие веројатно вклучиле:

Специјалист за ОРЛ прегледува грло на пациент Фотографија: Shutterstock

специјалистички преглед,

користење на болничка опрема,

анализа на симптоми,

административни такси,

и можни лабораториски предмети, дури и ако тој дури и не ги забележал.

Во САД, сосема е нормално ваквите предмети да се натрупуваат , па сметката лесно скока на стотици, па дури и илјадници долари, дури и за кратка посета на лекар.

Откако осигурувањето ќе го плати својот дел, на пациентот му останува она што во Америка се нарекува „салдо од џеб“ – износ што мора сам да го плати . Во случајот на Андреј , тоа се преостанатите 500 долари , што е речиси „прифатливо“ според американските стандарди , иако звучи апсурдно високо за студент на програмата „Работа и патување“.

