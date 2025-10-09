„Магичен ден“ по објавувањето на договорот меѓу Израел и Хамас – се слави на улиците на Тел Авив

Пронајдете не на следниве мрежи:
Во Тел Авив, владее еуфорична атмосфера додека стотици луѓе се собираат на Плоштадот на заложниците, и покрај дождот, за да го прослават потпишувањето на договорот меѓу Израел и Хамас, известува Алис Кади од теренот.
Толпата аплаудира и танцува под американските и израелските знамиња, додека една жена гордо држи знак на кој пишува: „Го сакаме Трамп“.
„Ова е магичен ден“, вели жената што стои до новинарот.
Во близина, 50-годишната Јаел не може да ги скрие своите емоции, плачејќи додека ја гледа толпата како танцува.
„Толку сум возбудена – ова е огромно олеснување“, вели таа. „Само сакаме да ги видиме нашите најблиски да се вратат дома кај своите семејства“, додава таа.