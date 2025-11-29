Магнезиумот е есенцијален минерал, зголемете го внесот со консумирање на овие намирници

0 SHARES Сподели Твитни

Од намалување на ризикот од дијабетес тип 2 и нивото на крвен притисок до спречување на кардиоваскуларни заболувања и поддршка на здравјето на мозокот, магнезиумот се докажува како суперхрана.

Мишел Рутенштајн, кардиолог диететичар и експерт за здравје на срцето, истакнува дека магнезиумот е корисен и за жените кои имаат менструација со ублажување на мигрените и симптомите на ПМС.

Вообичаено не е тешко да се внесе доволно магнезиум ако јадете балансирана и разновидна исхрана, но ако имате ограничена исхрана или состојба што ја ограничува вашата способност правилно да апсорбирате хранливи материи, може да бидете изложени на ризик од недостаток и можеби ќе треба да размислите за додаток на магнезиум.

Исто така е важно да се напомене дека магнезиумот не делува сам. Еден од пријателите на магнезиумот е витаминот Д, кој помага да се зголеми апсорпцијата на магнезиум во цревата.

Слично на тоа, магнезиумот е неопходен за максимизирање на апсорпцијата на калциум. Рутенштајн, исто така, ја истакнува важноста на магнезиумот за апсорпција на калиум.

„Калиумот игра клучна улога во регулирањето на крвниот притисок и поддршката на здравата мускулна функција“, вели таа.

За да се одржи балансирана исхрана што промовира здрави нивоа на магнезиум, се препорачува да се фокусирате на лиснат зелен зеленчук, како и на други намирници богати со магнезиум, како што се интегрални житарки, мешунки, јаткасти плодови и семиња, како и збогатена храна.

Еве листа на зеленчук со највисоки нивоа на магнезиум што може да биде одличен и вкусен додаток на вашата исхрана:

Блитва

Половина чаша порција варена блитва (околу 180 грама) содржи 150 мг магнезиум, а интересно е што различните делови од растението нудат различни здравствени придобивки. Листовите од блитва содржат најмногу влакна, натриум, магнезиум и флавоноиди, додека стеблата се богати со калиум.

Спанаќ

Само 100 грама варен спанаќ обезбедува 78,5 мг магнезиум и е одличен извор на витамини А, Ц, К и фолна киселина (витамин Б9). Спанаќот е познат и по своите високи нивоа на антиоксиданси и полифеноли, а е утврдено дека има заштитни ефекти против заболувања на црниот дроб.

Исто така е богат со азотен оксид, а истражувањата покажуваат дека делува како одличен додаток во исхраната за спортисти кои сакаат да ги подобрат своите физички перформанси.

Артичока

Половина чаша варени срца од артичока (околу 80 грама) нуди 35,3 мг магнезиум, а овој зеленчук е исто така богат со фолна киселина и витамин Ц. Според неодамнешна студија, важна компонента на артишокот е инулин, за кој е познато дека има пребиотски ефект со стимулирање на растот на здрави бактерии во нашите црева.

Пашканат

Околу 70 грама варен пашканат содржи 22,6 мг магнезиум. Овој коренест зеленчук е исто така полн со витамин Ц, витамин К, фолна киселина и калиум. Се верува дека една од најважните здравствени придобивки од пашканатот се неговите флавоноиди и полиацетилени, кои им даваат на морковите споредливи антиинфламаторни и антигабични својства, ги ублажуваат грчевите, го зголемуваат протокот на крв и дејствуваат како антидепресив.

Кељ

Само 60 грама варен кељ содржи 18,9 мг магнезиум, но тоа не е сè. Кељот содржи и витамини А, Ц и К и е добар извор на железо и калциум. Богат со растителни влакна, кељот е одличен начин за намалување на високиот крвен притисок и нездравите нивоа на ЛДЛ холестерол.

Компири

Порција варени компири со лушпа (80 грама) содржи приближно 17 мг магнезиум. Компирите се исто така добар извор на витамин Ц и калиум. Овој срдечен зеленчук е богат со отпорен скроб, за кој истражувањата покажаа дека може да помогне во намалувањето на ризикот од дијабетес, дебелина и висок холестерол, како и да го подобри здравјето на цревата.

Кељ

Порција варен кељ (50 грама) содржи приближно 15 мг магнезиум. Исто така содржи витамини А, Б6, Ц, К, фолна киселина, растителни влакна, каротеноиди и манган. Докажано е дека лекува чир на желудник и помага во справувањето со дебелината.

Рукола

Една порција рукола содржи 4,7 мг магнезиум, а исто така нуди и витамини А, Ц и К. Овој лиснат зеленчук е исто така богат со антиоксиданси и глукозинолати.

Зеленчукот богат со нитрати, како што е руколата, исто така привлече внимание поради својот потенцијал за поддршка на оралното здравје со промовирање на корисни бактерии кои ги намалуваат нитратите. Ова помага да се спречат нерамнотежите што можат да придонесат за различни проблеми со оралното здравје, како што се расипување на забите, заболување на непцата и лош здив.

