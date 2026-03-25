Магнезиум и гасови: Зошто овие додатоци во исхраната доведуваат до лошо варење и кога навистина ни се потребни?

Земањето додатоци на магнезиум може да предизвика одредени непријатни несакани ефекти, вклучувајќи гасови и надуеност , предупредуваат експертите од Медицинскиот центар на Универзитетот во Питсбург (UPMC).

Гастроинтестинални несакани ефекти на магнезиум

Покрај болките од гасови, некои луѓе може да доживеат дијареја или гадење кога земаат одредени видови додатоци на магнезиум.

Според Националните институти за здравство (NIH), односно Канцеларијата за додатоци во исхраната (ODS) , некои магнезиумови соли имаат лаксативно дејство, што може да предизвика дијареја.

Формите на магнезиум кои најчесто се поврзуваат со дијареа се:

* магнезиум карбонат* магнезиум хлорид* магнезиум глуконат* магнезиум оксид

Исто така, можни се алергиски реакции, па затоа се препорачува да се консултирате со лекар ако забележите несакани ефекти по земањето на додатоците.

Доколку земате магнезиум, обрнете внимание и консултирајте се со вашиот лекар доколку треба истовремено да земате антибиотици, диуретици, лекови за третман на остеопороза, цинк, железо.

Дали додатоците во исхраната воопшто се неопходни?

Ако сте генерално здрави, недостатокот на магнезиум што предизвикува симптоми не е чест, според ODS.

Причината е што бубрезите ја регулираат количината на овој минерал и го излачуваат вишокот преку урината.

Затоа, освен ако вашиот лекар не ви дијагностицира недостаток на магнезиум , веројатно нема да имате значителна корист од земање додатоци во исхраната.

Сепак, одредени состојби можат да го зголемат ризикот од недостаток, вклучувајќи:

* гастроинтестинални заболувања (како што се целијачна болест или Кронова болест)* дијабетес тип 2* зависност од алкохол

Исто така, постарите лица имаат поголем ризик од недостаток на овој минерал.

Најдобри природни извори на магнезиум

Луѓето кои немаат сериозни проблеми со апсорпцијата можат да ги задоволат своите дневни потреби преку исхраната.

Препорачаниот дневен внес е:

* 400–420 мг за мажи над 14 години* 320–360 мг за жени

Храната богата со магнезиум вклучува :

* зелен лиснат зеленчук (како спанаќ)* мешунки* јаткасти плодови* семки* интегрални житарки

Храната богата со растителни влакна генерално е добар извор на магнезиум, а овој минерал често се додава во збогатени производи како што се житарките за појадок.

Важно е да се напомене дека исхраната богата со масти може да ја намали апсорпцијата на магнезиум.

Колку магнезиум е премногу?

Вишокот магнезиум не може да се внесе преку храната, бидејќи бубрезите го елиминираат вишокот од телото. Сепак, земањето премногу додатоци во исхраната може да биде опасно.

Дневниот внес од повеќе од 5.000 мг може да доведе до состојба позната како токсичност од магнезиум.

Симптомите вклучуваат:

* гадење и повраќање* црвенило на лицето* уринарна ретенција* депресија* летаргија

Во потешки случаи, може да се појави:

* мускулна слабост* проблеми со дишењето* неправилен пулс * срцев застој* срцев удар

Ризикот е особено висок кај луѓе со заболувања на бубрезите, бидејќи нивните тела потешко го излачуваат вишокот магнезиум.

Интеракции со лекови

Пред да почнете да земате додатоци на магнезиум, консултирајте се со вашиот лекар, бидејќи тие можат да влијаат на ефектите на одредени лекови.

Магнезиумот може да реагира со:

* бисфосфонати (на пр. алендронат)* одредени антибиотици (на пр. доксициклин)* диуретици (на пр. фуросемид)* инхибитори на протонска пумпа (на пр. омепразол, лансопразол)

Заклучок

Иако магнезиумот има важна улога во телото, неговите додатоци можат да предизвикаат непријатни дигестивни проблеми како што се гасови, надуеност и дијареја. Затоа е важно да се земаат само кога има вистинска потреба за тоа и по совет на лекар.

