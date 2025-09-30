Мадона и нејзината ќерка уживаа на Неделата на модата во Париз, таму беше и 29-годишното момче на кралицата на поп музиката (фото)

Американската музичка ѕвезда Мадона и нејзината ќерка Лурдес Леон присуствуваа на ревијата на Сен Лоран за пролет/лето 2026 година на Неделата на модата во Париз. Таму беше и 29-годишното момче на поп-кралицата, Аким Мурис.Тие позираа расположени за присутните фотографи, а во еден момент речиси се бакнаа. Двете беа облечени во црно, а Мадона го надополни својот изглед со очила за сонце.Мадона и Акем почнаа да се забавуваат минатата година. На настанот присуствуваа и многу други познати личности, меѓу кои Хејли Бибер, Роуз, Кејт Мос и Чарли Екс Си Екс.Лурдес претходно зборуваше за тоа што мислела нејзината мајка за нејзината желба да се занимава со манекенство.„Таа ми рече: „Биди внимателна и размисли по што сакаш да бидеш позната“. Во последно време многу размислувам за тоа, бидејќи како модел во суштина се потпираш на својот изглед. Тоа може да биде тешко и да предизвика многу несигурности“, рече таа.
Madonna and daughter, Lourdes Leon, along with Madonna‘s boyfriend arriving for tonight’s @YSL runway show in Paris. pic.twitter.com/PjQBFq14t5— SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) September 29, 2025
Таа додаде дека Мадона ја тера да размислува за тоа каква професија сака да работи, без да биде врзана за изгледот.„Не сакам луѓето да ме паметат по тоа. Не е вистинско“, рече Лурдес.